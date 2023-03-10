Поскольку промоутеры боксеров никак не могут прийти к согласию по финансовым вопросам, боксеры взяли инициативу в свои руки. Сначала "Цыганский король" поставил ультиматум Усику, предложив ему 30 процентов гонорара и "включил счетчик" на время размышлений.

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Впрочем, украинский чемпион не промедлил с ответом. Усик принял предложение Фьюри, но напомнил британцу об обещании помочь Украине. И теперь "счетчик" отчисляет в пользу Александра.

Эй, жадное Пузо! Я принимаю твое предложение 70 на 30% сразиться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты пообещаете пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки ты будешь платить 1% из своего кошелька украинцам. Согласен?,

– сказал Усик.

Видео ответа Усика

Отметим, что в случае срыва боя за абсолют Александр Усик проведет обязательную защиту титула WBA против англичанина Даниэля Дюбуа. А следующего поединка за абсолют придется ждать неопределенный срок.