Вероятный соперник Александра Усика начинает тренировочный лагерь. Поэтому решил не отвлекаться за другие дела. Фьюри заявил, что уходит из соцсетей. Теперь в его аккаунтах будут только фрагменты по тренировкам, а будут вести социальные сети его команда. Чтобы фанаты Тайсона знали, как к следующему поединку готовится их любимец.

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Фьюри: Вас ждет крупнейший бой в истории британского бокса

Если так действительно произойдет, то словесная перепалка между Усиком и Фьюри будет окончена. Теперь боксерам придется ждать только официального подтверждения совместного боя и непосредственно встречи на ринге.

"Цыганский король" анонсировал дату поединка за абсолют с украинцем.

"Всем привет, как бы весело ни было последние трое суток терроризировать Усика и его команду, завтра я отправлюсь в тренировочный лагерь и полностью исчезну из соцсетей, как делал раньше. Один из членов моей команды будет вести мою страницу в инстаграмме, чтобы держать вас в курсе моих тренировок и всего прочего... 29 апреля – точно та самая дата, так что увидимся в тот вечер", – рассказал Фьюри.

Вас ждет величайший бой в истории британского бокса, поединок века. Два небитых чемпиона мира в хевивейте соревнуются друг с другом, чтобы узнать, кто станет королем дивизиона – на кону абсолютный чемпионский титул. Мира, хорошей подготовки Усика, и пусть выиграет сильнейший,

– добавил британский боксер.

Интересно, что Тайсон даже ушел от своего коронного стиля и образа. Британец заявил, что пусть победит сильнее и пожелал удачной подготовки украинскому боксеру.

Ожидается, что поединок состоится в конце апреля 2023 года. Усик уже начал свою подготовку к поединку.

Напомним, что пояс WBC, который располагает Тайсоном Фьюри, остается единственным, который нужен Александру для получения звания абсолютного чемпиона мира. Вроде бы команда британца уже даже забронировала лондонское "Уэмбли".