В августе прошлого года Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Это позволило украинцу остаться чемпионом в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

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Этот результат открывает перед Александром путь к бою за звание абсолютного чемпиона. Соперником должен стать Тайсон Фьюри, которому принадлежит пояс WBC.

Об организации боя рассказал промоутер Усика Александр Красюк. Он назвал возможное место его проведения и объяснил, в чем проблема проведения поединка в Саудовской Аравии.

Мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на "Уэмбли". Забронирован стадион на 29 апреля специально для этого мероприятия. И действительно, мы планировали организовать этот поединок в Саудовской Аравии. Но сложились обстоятельства таким образом, что возникли какие-либо финансовые или организационные сложности. Саудиты нам не подтверждают дату 29 апреля. Вернее, несколько раз подтверждали, а сейчас уже нет. Они говорят о своей готовности организовать этот поединок аж осенью, а это невозможно,

– заявил Красюк.

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Также Александр поделился деталями трансляции в Украине. Он заверил болельщиков бокса, что поединок Усик – Фьюри пройдет на бесплатной платформе.

Исходя из опыта прошедшей трансляции, у нас нет оснований что-либо менять. Наша страна все еще в беде, борется с агрессором и воюет. Поэтому наша задача будет внести свой вклад в моральный дух. Этот поединок точно не будет транслироваться в платных форматах. Мы уже проговорили с промоутером Фьюри о том, что мы обязаны использовать этот поединок как платформу для призыва помощи Украине, для сбора средств на помощь нуждающимся украинцам. Я не встретил даже малейшей нотки непонимания с их стороны. Они еще с первых дней войны активно сотрудничают с послом Украины в Великобритании,

– объяснил Александр.

Когда сойдутся Усик и Фьюри