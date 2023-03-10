Чрезмерные финансовые аппетиты Фьюри поставили под угрозу срыва бой за абсолютное чемпионство в хевивейте. "Цыганский король" в очередной раз доказал, что для него важнее деньги, чем спортивная составляющая.
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Чрезмерная жадность Фьюри
Чемпион WBC поставил условия Усику, на которые он должен согласиться. Более того, каждый день раздумий будет влетать в копейку украинскому боксеру.
"Я слышу все эти разговоры о бое, что они хотят 50 процентов, что Тайсон жаден... Но с моей точки зрения, Усик, ты и твоя команда стоят 30 процентов. Соглашайтесь, иначе боя не будет.
Если не согласишься, будешь сражаться с Даниэлем Дюбуа за несколько миллионов долларов. Если хочешь заработать реальные деньги, сразись с "Цыганским королем".
Но за каждый день, начиная с сегодняшнего, когда вы задерживаетесь и возитесь, я собираюсь отнимать один процент из тридцати. Если вы не согласитесь – хорошо, сразитесь с Дюбуа за несколько миллионов долларов. Тик-так, тик-так... Трусы", – заявил Фьюри в Instagram.
- Переговоры между представителями боксеров продолжаются с июля прошлого года.
- Бой в Саудовской Аравии сорвался из-за неподготовленности тамошней арены.
- Промоутеры Фьюри забронировали стадион "Уэмбли" на 29 апреля.
- Однако стороны никак не могут прийти к согласию в финансовом вопросе.
- Если бой за абсолют будет отменен, то следующее окно возможностей появится не скоро.
- Поэтому "Цыганскому королю" стоит унять свою жадность и согласиться на приемлемые условия.