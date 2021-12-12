Усик и Фьюри встретились перед поединком Ломаченко – Комми: видео
Источник:Michael Benson
Перед поединком Василия Ломаченко с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в тяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри. Боксеры сделали совместное фото.
Встреча легенд
Усик прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего друга и кума Ломаченко. Фьюри приехал, чтобы поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием.
Стоящее Ломаченко уверенно победил Комми, отправив ганца в один нокдаун
Перед боем Арума поздравили с юбилеем и подарили ему огромный торт в виде перчатки. Затем Тайсон вышел на ринг и спел известную песню "Happy Birthday".
Видео приветствие
После этого боксер подошел к Аруму, чтобы сделать совместное фото, а Усик составил им компанию.
Видео встречи Усика и Фьюри
Боб Арум, представляющий интересы Фьюри, ранее неоднократно заявлял о намерениях организовать поединок двух чемпионов мира.К слову. Василий Ломаченко победил Ричарда Комми решением судей и выиграл титул WBO Inter-Continental.
Усик – Джошуа: что известно
- Усик и Фьюри провели по одному бою в 2021-м. Украинец сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса.
- Тайсон успешно защитил пояс WBC в третьем поединке против американца Дионтея Уайлдера.
- Бой между украинцем и британцем мог состояться, если бы Энтони Джошуа отказался от реванша с Усиком.
- Но время на организацию объединительного боя истекло, а потому WBC объявила об обязательной защите пояса Фьюри.