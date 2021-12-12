Усик и Фьюри встретились перед поединком Ломаченко – Комми: видео

Перед поединком Василия Ломаченко с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в тяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри. Боксеры сделали совместное фото.

Встреча легенд

Усик прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего друга и кума Ломаченко. Фьюри приехал, чтобы поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием.

Стоящее Ломаченко уверенно победил Комми, отправив ганца в один нокдаун

Перед боем Арума поздравили с юбилеем и подарили ему огромный торт в виде перчатки. Затем Тайсон вышел на ринг и спел известную песню "Happy Birthday".

Видео приветствие

После этого боксер подошел к Аруму, чтобы сделать совместное фото, а Усик составил им компанию.

Видео встречи Усика и Фьюри

Боб Арум, представляющий интересы Фьюри, ранее неоднократно заявлял о намерениях организовать поединок двух чемпионов мира.

Усик – Джошуа: что известно

Усик и Фьюри провели по одному бою в 2021-м. Украинец сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса.

Тайсон успешно защитил пояс WBC в третьем поединке против американца Дионтея Уайлдера.

Бой между украинцем и британцем мог состояться, если бы Энтони Джошуа отказался от реванша с Усиком.

Но время на организацию объединительного боя истекло, а потому WBC объявила об обязательной защите пояса Фьюри.

Василий Ломаченко победил Ричарда Комми решением судей и выиграл титул WBO Inter-Continental.