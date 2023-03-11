У Фьюри срывает крышу: Тайсон жестко обматерил Усика во время подготовки к бою
Источник:инстаграм Тайсона Фьюри
Английский боксер не сдерживается в высказываниях в адрес украинского чемпиона. "Цыганский король" верит, что сможет отобрать у Александра все его чемпионские пояса.
Уже совсем скоро Александр Усик должен вернуться в ринг. Украинец сойдется с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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Команды боксеров долго не могли договориться об условиях распределения прибыли. Но, похоже, заключение соглашения уже на финальной стадии.
Тайсон уже начал подготовку к поединку, при этом не забывая бросаться грязными словами в адрес Усика. Англичанин снял видео, на котором выругался в адрес Александра.
Только что провел брутальную 15-раундовую тренировку с Джозефом Паркером и Джорджем Локхартом. Мы в зале тренируемся, чтобы разбить Александра с*чку Усика, кота с дыркой в зубах и маленького уродливого выродка. Через шесть недель ты останешься в прошлом, а я и дальше буду "Цыганским королем",
– заявил Фьюри.
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Что известно о бое Усик – Фьюри:
- Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF, которые он выиграл в двух боях против Энтони Джошуа. В свою очередь Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC.
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мог пройти в декабре прошлого года, однако Александр отказался драться в 2022-м из-за повреждений.
- После этого Тайсон вызвал на бой на Дерека Чисору, победив его в десятом раунде.
- Ожидается, что Усик и Фьюри должны встретиться 29 апреля 2023 года. Место боя – стадион "Уэмбли" в Лондоне.
- Когда бой был под угрозой срыва, Фьюри поставил Усику ультиматум по распределению прибыли от поединка – 70% на 30% в его пользу.
- Усик согласился на это деление, но поставил Тайсону условие перечислить 1 миллион фунтов из его прибыли в помощь Украине в войне с Россией.
- Оба боксера еще не проигрывали в своей карьере: украинец победил во всех 20 поединках, Фьюри выиграл 32 боя при одной ничьей.