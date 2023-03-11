Уже совсем скоро Александр Усик должен вернуться в ринг. Украинец сойдется с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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Команды боксеров долго не могли договориться об условиях распределения прибыли. Но, похоже, заключение соглашения уже на финальной стадии.

Тайсон уже начал подготовку к поединку, при этом не забывая бросаться грязными словами в адрес Усика. Англичанин снял видео, на котором выругался в адрес Александра.

Только что провел брутальную 15-раундовую тренировку с Джозефом Паркером и Джорджем Локхартом. Мы в зале тренируемся, чтобы разбить Александра с*чку Усика, кота с дыркой в зубах и маленького уродливого выродка. Через шесть недель ты останешься в прошлом, а я и дальше буду "Цыганским королем",

– заявил Фьюри.

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Что известно о бое Усик – Фьюри: