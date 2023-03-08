Этот 26-летний российский боксер оказался храбрецом и очень далеким от реальности. Арслан Яллиев заявил, что отправит в нокаут Тайсона Фьюри и Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Ялиев: Хотя Фьюри выигрывает у него, но я Фьюри тоже нокаутирую

Также россиянин бросил своеобразный вызов украинскому боксеру, который является очень абсурдным. Похоже, что Ялиев очень переоценивает свои возможности на ринге. Ведь он попросил Усика не отдавать свои пояса, которые впоследствии он отнимет у него.

Ялиеву нужно снять со своих глаз "розовые очки". Этот Арслан, помимо обычного бокса, занимался тайским боксом. Являлся чемпионом России, обладателем Кубка Европы и мира. В 2018 году дебютировал в профессионалах по победе над своим земляком Владимиром Куваевым.

Усику, никому не отдавай свои пояса пока, это будут мои пояса железобетонные, Иншааллах. Какие бы трудности ни были, я стану чемпионом мира. Хотя Фьюри выигрывает у него, но я Фьюри тоже нокаутирую,

– сказал Ялиев.

Отметим, что в 2021 году победил бывшего чемпиона мира по Аргентине Виктора Эмилио Рамиреса и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

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