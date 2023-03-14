Сосиска, идиот и худший в истории: Тайсон Фьюри нагло высмеял менеджера Усика
Источник:инстаграм Тайсона Фьюри
"Цыганский король" продолжает делать все больше хайпа вокруг боя за звание абсолютного чемпиона. На этот раз он наехал на Александра Красюка из-за условий контракта.
Уже в конце апреля Александру Усику предстоит вернуться в ринг. Соперником украинца в бою за звание абсолютного чемпиона мира станет Тайсон Фьюри.
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Команды боксеров долго не могли договориться об условиях распределения прибыли. В итоге Усик согласился на 30% прибыли из поединка, отдав большую часть Фьюри.
Это дало повод для Тайсона посмеяться над командой Александра. Британец записал очередное хайповое видео по адресу менеджера Усика Александра Красюка, в котором высмеял его способности.
Менеджер Усика, ты сосиска. Ты самый плохой промоутер в истории. Вы заставили своего боксера принять 30% гонорара. Ты идиот. Тебя переиграл чувак, который даже в школу не ходил. Я размажу твоего парня и оставлю его без титулов,
– заявил "Цыганский король".
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Что известно о бое Усик – Фьюри:
- Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF, которые он выиграл в двух боях против Энтони Джошуа. В свою очередь Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC.
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мог пройти в декабре прошлого года, однако Александр отказался драться в 2022-м из-за повреждений.
- После этого Тайсон вызвал на бой на Дерека Чисору, победившего в десятом раунде.
- Ожидается, что Усик и Фьюри должны встретиться 29 апреля 2023 года. Место боя – стадион "Уэмбли" в Лондоне.
- Когда бой был под угрозой срыва, Фьюри поставил Усику ультиматум по распределению прибыли от поединка – 70% на 30% в его пользу.
- Усик согласился на эту дележку, но поставил Тайсону условие перечислить 1 миллион фунтов из его прибыли в помощь Украине в войне с Россией.
- Оба боксера еще не проигрывали в своей карьере: украинец победил во всех 20 поединках, Фьюри выиграл 32 боя при одной ничьей.