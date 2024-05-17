Уже заканчиваются официальные мероприятия медианедели и боксеры готовятся к выходу в ринг на историческую битву. Накануне они провели финальную пресс-конференцию и битву взглядов, которую британец сорвал, так и не решившись посмотреть в глаза украинцу.

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Нестандартный прогноз

Последние прогнозы на бой делает также и все боксерское сообщество. Своими ожиданиями поделился бывший чемпион мира Дэвид Хэй. Британец считает, что зрители станут свидетелями очень интересной битвы:

"Это будет очень профессиональный и технический бой. Я думаю, что у обоих бойцов будет замечательный план на поединок. Думаю, Фьюри попытается получить преимущество из своего роста, веса и размаха рук. Я думаю, это будет очень интересно".

Также он заявил, что поединок будет очень конкурентным и спорным, сделав нестандартный прогноз.

Я думаю, что будет много споров. Дело дойдет до решения судей. Вижу спорную ничью большинства судей – двое зафиксируют ничью, а один судья будет за Усика. Усик, по моему мнению, выиграет бой, но отдадут ничью. Никто не хочет ничьей. Мы хотим чистой, обдуманной победы. Но если бы я поставил свои последние 5 фунтов, то это была бы ничья,

– сказал Хэй.

Что интересно, накануне свой подробный прогноз сделал легендарный Джордж Форман и он также сказал, что судьи могут повлиять на исход боя в пользу Тайсона Фьюри. Фаворитом, по его мнению, будет Александр Усик.

Справка. Поединок Усик – Фьюри будет транслировать медиасервис Megogo. "Бой века" ориентировочно начнется в ночь с 18 на 19 мая не ранее 00:30.

Напомним, что победитель боя станет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов.