Они уже прибыли в столицу Саудовской Аравии, где состоится исторический бой. Сейчас будущие соперники участвуют в официальных мероприятиях медианедели, кульминацией которой станет битва на "Kingdom Arena".

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Форман верит в победу Усика

Боксерское сообщество находится в ожидании этого события. Свои прогнозы относительно победителя делают все, кто причастен к этому виду спорта.

В стороне не остался и легендарный Джордж Форман. Бывший американский боксер поделился мнением о предстоящем бое и дал важный совет Александру Усику.

Много лет назад, когда я дрался с Мохаммедом Али, мог выиграть каждый раунд, но у меня в голове была мысль: "Я нокаутирую этого парня, которого еще никогда не нокаутировали". В этом-то и проблема: не стоит пытаться нокаутировать того, кто ни разу не был в нокауте,

– заявил Форман.

75-летний экс-чемпион считает, что Усик должен держать в голове мысль об этом и систематически одерживать победу по очкам в течение раундов. Именно такой путь должен привести украинца к победе, ведь он является крепким бойцом и способен выдержать удары своего соперника:

"Просто возвращайся в угол, садись, выпей немного воды, получи ободряющую речь и выигрывай раунд за раундом. Он может это. Если Усик умный, то он должен выиграть первый раунд, потом второй и так далее. Он может отдать четвертый раунд, но потом должен забрать следующий.

Усик должен быть настроен на победу по очкам. Он крепкий боец, он сможет выдержать удары Фьюри. Если судьи не куплены, то Усик должен победить. Усик психологически сильный. Это главное его преимущество над Фьюри. Он ничем не выделяется на фоне Фьюри, кроме своего характера".

Также легендарный боксер высказался относительно Тайсона Фьюри. Он сообщил, что будет болеть за британца, фанатом, которого является, но эти чувства к "Цыганскому королю" не влияют на прогноз.

Тайсон Фьюри? Он дрался с Владимиром Кличко до победного конца. И именно так нужно драться с Усиком. Это захватывающий поединок. Я, конечно, болею за Тайсона Фьюри, потому что он сыграл важную роль в боксе. Я его фанат. Но я не позволю эмоциям влиять на прогноз. Я бы хотел, чтобы он остался в боксе и провел еще пару боев,

– сказал Форман.

Напомним, что, по условиям контракта, между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится также реванш. Он запланирован на середину октября, но на кону будет стоять уже не четыре, а три чемпионских пояса.

Чем известен Джордж Форман