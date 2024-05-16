В ночь на воскресенье, 19 мая, в Эр-Рияде состоится грандиозный вечер бокса. Хэдлайнером события станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, пишет 24 Канал.

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Бой за четыре пояса

Претендентами на все пояса являются Тайсон Фьюри и Александр Усик. Британец сейчас является чемпионом по версии WBC, тогда как у украинца собраны награды от WBA, WBO и IBF.

Оба боксера уже прибыли в Саудовскую Аравию и проводят там различные мероприятия перед боем. В четверг, 16 мая, Фьюри и Усик проведут последнюю пресс-конференцию накануне поединка. Начало мероприятия – в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции перед боем Фьюри – Усик

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Карьера Усика и Фьюри

Напомним, что оба боксера подходят к встрече в статусе непобедимых. Александр выиграл каждый из 21-го своего боя на профессиональном уровне. Последний раз Усик выходил на ринг в августе прошлого года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде.

Зато Тайсон имеет в своем активе 34 победы в 35-ти поединках, в том числе и над украинцем Владимиром Кличко. Единственная ничья в карьере Фьюри была зафиксирована в 2018 году в бою против Деонтея Уайлдера. Однако позже "Цыганский король" дважды одолел американца.