Вже закінчуються офіційні заходи медіатижня й боксери готуються до виходу в ринг на історичну битву. Напередодні вони провели фінальну пресконференцію та битву поглядів, яку британець зірвав, так і не наважившись подивитися в очі українцю.

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Нестандартний прогноз

Останні прогнози на бій робить також і вся боксерська спільнота. Своїми очікуваннями поділився колишній чемпіон світу Девід Хей. Британець вважає, що глядачі стануть свідками дуже цікавої битви:

"Це буде дуже професійний та технічний бій. Я думаю, що в обох бійців буде чудовий план на поєдинок. Думаю, Ф’юрі спробує отримати перевагу зі свого зросту, ваги та розмаху рук. Я гадаю, це буде дуже цікаво".

Також він заявив, що поєдинок буде дуже конкурентним та спірним і зробив нестандартний прогноз.

Я думаю, що буде багато суперечок. Справа дійде до рішення суддів. Бачу спірну нічию більшості суддів – двоє зафіксують нічию, а один суддя буде за Усика. Усик, на мою думку, виграє бій, але віддадуть нічию. Ніхто не хоче нічиєї. Ми хочемо чистої, обдуманої перемоги. Але якби я поставив свої останні 5 фунтів, то це була б нічия,

– сказав Хей.

Що цікаво, напередодні свій детальний прогноз зробив легендарний Джордж Форман і він також сказав, що судді можуть повпливати на результат бою на користь Тайсона Ф'юрі. Фаворитом, на його думку, буде Олександр Усик.

Довідка. Поєдинок Усик – Ф'юрі буде транслювати медіасервіс Megogo. "Бій століття" орієнтовно розпочнеться в ніч з 18 на 19 травня не раніше 00:30.

Нагадаємо, що переможець бою стане першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів.