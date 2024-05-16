Однако Тайсон Фьюри не был бы самим собой, если бы не включил режим шута. Претендент на абсолютное чемпионство не придумал ничего лучше, как отвернуться от Усика.
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На что рассчитывал Фьюри
Когда боксеры подошли друг к другу, "Цыганский король" демонстративно повернулся к зрителям. За все время он даже не посмотрел на Усика.
Возможно таким образом Фьюри решил выбить из равновесия украинского чемпиона, но Александр лишь улыбался, наблюдая за клоунадой соперника.
Фьюри сорвал битву взглядов с Усиком: смотрите видео
Главное о бое за абсолют
- Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. В мегафайте сойдутся непобежденные Тайсон Фьюри и Александр Усик.
- Триумфатор битвы станет обладателем четырех основных титулов королевского дивизиона: WBA, WBC, WBO и IBF.
- Также стали известны гонорары за "бой века". Боксеры получат на свои счета рекордные суммы.
- Кстати, реванш соперников состоится в этом году. По словам организатора боксерского сезона в Эр-Рияде Турки Аль аш-Шейха, поединок запланирован на середину октября.