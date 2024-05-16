Однако Тайсон Фьюри не был бы самим собой, если бы не включил режим шута. Претендент на абсолютное чемпионство не придумал ничего лучше, как отвернуться от Усика.

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На что рассчитывал Фьюри

Когда боксеры подошли друг к другу, "Цыганский король" демонстративно повернулся к зрителям. За все время он даже не посмотрел на Усика.

Возможно таким образом Фьюри решил выбить из равновесия украинского чемпиона, но Александр лишь улыбался, наблюдая за клоунадой соперника.

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