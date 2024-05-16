Уже вскоре, в ночь с 18 на 19 мая, в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Читайте также Папа Римский благословил чемпионский пояс, за который будут драться Усик и Фьюри

Джо Джойс о бое Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился известный британский боксер Джо Джойс. По его словам, шансы на победу имеют обе звезды хевивейта.

"Я выберу Фьюри. Мне нравится Тайсон. Он тоже из Великобритании, и у него преимущество в росте и размахе рук. Это очень близкий бой, потому что Усик – очень, очень хитрый боец. У него замечательный боксерский мозг, скорость, выносливость, и он хорошо изучает своих противников.

У него будет замечательный план на игру, это будет поединок лучшего против лучшего. Я считаю, что это близкий бой. Мы думаем об этом перед тем, как посмотреть, и я думаю, что Фьюри сможет поднять планку, как он это сделал против Кличко, я думаю, что это может произойти", – сказал Джойс.

Стоит знать. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.