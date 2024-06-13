"Никогда не был великим": экс-соперник Усика оценил бой за абсолют и сравнил украинца с Фьюри

В середине мая состоялась битва за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Раздельным решением судей победу над Тайсоном Фьюри одержал Александр Усик.

После боя уже прошел почти месяц, однако боксерское сообщество до сих пор продолжает обсуждать это эпохальное событие. Эксперты анализируют ключевые моменты поединка и делают прогнозы на будущий реванш.

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Анализ боя от Хантера

Своим мнением относительно битвы в Эр-Рияде поделился Майкл Хантер. Бывший соперник Александра Усика оценил выступление Тайсона Фьюри и рассказал, справедливое ли решение приняли судьи, отдав победу украинцу.

"Я думаю, Тайсон Фьюри сделал свой максимум. Считаю, это был лучший результат, который мог для него быть. Я знаю, что у него много фанов, но если вы посмотрите на его историю, то для меня он реально никогда не был великим. Но у него точно есть отличные качества.

Он высокий, вышел из боксерской семьи. Будучи бойцом таких размеров, у него точно есть выдержка, характер и набор навыков. Я думаю, что быть таким само по себе очень сложно. Я считаю, что в поединке был правильный победитель, и это было хорошее шоу для просмотра", – сказал американец.

По словам 35-летнего боксера, в девятом раунде рефери помог Тайсону Фьюри, ведь были все предпосылки остановить бой и засчитать победу Александру Усику нокаутом, однако он не удивился, что этого не произошло и объяснил почему:

Я чувствовал, что такое может случиться. Это было зрелищно. Тот эпизод легко мог быть признан нокаутом, но они всегда хотят дать стороне А лучшие возможности, которые только могут – чтобы прийти в себя и попытаться вытянуть победу. Они дали Тайсону отсчет, но это легко мог быть нокаут. И никто бы на это не жаловался. Это было очень зрелищно, это был яркий бой. Вы увидели уровень конкуренции и улучшение бойцов по ходу боя.

Также Майкл Хантер проанализировал тактику украинского чемпиона в бою за абсолют, отметив его сильные стороны.

"Я был впечатлен Усиком. Он начал довольно рано, и думаю, что это была замечательная идея. Я говорил еще до боя, что ему нужно завоевать уважение, выиграть эти ранние раунды, потому что когда в ринге находится более крупный боец, то даже в статическом положении он будет выглядеть доминантным. Поэтому для Усика было отличной идеей работать по корпусу и пытаться прессинговать в начальных раундах, чтобы завоевать уважение.

Мы все знаем, что Усик – боец поздних раундов. Обычно он их выигрывает, и я думаю, поздняя часть боя была больше за Усиком, а середина – за Тайсоном Фьюри. Круто было увидеть, как Усик выигрывает эти ранние раунды с помощью своего подхода и дисциплины. Он адский боец, замечательный боксер", – заявил Хантер.

. Майкл Хантер выходил в ринг с Александром Усиком в 2017 году. Тогда украинец победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс WBO в первом тяжелом весе.

Отметим, что сейчас 35-летний американский боксер также выступает в хевивейте. Поражение против Александра Усика до сих пор остается единственным в его профессиональной карьере и недавно он выражал желание провести реванш с украинцем. Однако этот бой вряд ли будет интересен Усику, ведь после второй битвы с Фьюри он планирует вернуться в крузервейт.