В середине мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Это позволило украинцу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Бой накануне Рождества

Впрочем, на этом история между украинцем и британцем не завершилась. В контракте между ними была прописана опция реванша, которую Тайсон и активировал после поражения.

Ожидалось, что бой пройдет осенью, однако его пришлось немного сместить. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх сообщил, что повторный бой между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря этого года.

Место проведения не изменится – Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Отметим, что Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года. Тогда все пояса хевивейта удалось собрать Ленноксу Льюису.

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В целом Александр имеет идеальную статистику на профессиональном уровне – 22 победы в 22-х поединках (из них 14 – нокаутом). В свою очередь до боя с Усиком Фьюри также оставался непобедимым – 34 триумфа и одна ничья.