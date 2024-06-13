Після бою вже минув майже місяць, проте боксерська спільнота досі продовжує обговорювати цю епохальну подію. Експерти аналізують ключові моменти поєдинку та роблять прогнози на майбутній реванш.

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Аналіз бою від Гантера

Своєю думкою щодо битви в Ер-Ріяді поділився Майкл Гантер. Колишній суперник Олександра Усика оцінив виступ Тайсона Ф'юрі та розповів, чи справедливе рішення прийняли судді, віддавши перемогу українцю.

"Я думаю, Тайсон Ф'юрі зробив свій максимум. Вважаю, це був найкращий результат, який міг для нього бути. Я знаю, що у нього багато фанів, але якщо ви подивитеся на його історію, то для мене він реально ніколи не був великим. Але в нього точно є відмінні якості.

Він високий, вийшов із боксерської сім'ї. Бувши бійцем таких розмірів, у нього точно є витримка, характер і набір навичок. Я думаю, що бути таким само по собі дуже складно. Я вважаю, що в поєдинку був правильний переможець, і це було гарне шоу для перегляду", – сказав американець.

За словами 35-річного боксера, у дев'ятому раунді рефері допоміг Тайсону Ф'юрі, адже були всі передумови зупинити бій та зарахувати перемогу Олександру Усику нокаутом, проте він не здивувався, що цього не сталося та пояснив чому:

Я відчував, що таке може трапитися. Це було видовищно. Той епізод легко міг бути визнаний нокаутом, але вони завжди хочуть дати стороні А найкращі можливості, які тільки можуть – щоб прийти до тями та спробувати витягнути перемогу. Вони дали Тайсону відлік, але це легко міг бути нокаут. І ніхто б на це не скаржився. Це було дуже видовищно, це був яскравий бій. Ви побачили рівень конкуренції та покращення бійців по ходу бою.

Також Майкл Гантер проаналізував тактику українського чемпіона в бою за абсолют, відзначивши його сильні сторони.

"Я був вражений Усиком. Він почав досить рано, і думаю, що це була чудова ідея. Я говорив ще до бою, що йому потрібно завоювати повагу, виграти ці ранні раунди, тому що коли в ринзі перебуває більший боєць, то навіть у статичному положенні він буде виглядати домінантним. Тож для Усика було чудовою ідеєю працювати по корпусу та намагатися пресингувати в початкових раундах, щоб завоювати повагу.

Ми всі знаємо, що Усик – боєць пізніх раундів. Зазвичай він їх виграє, і я думаю, пізня частина бою була більше за Усиком, а середина – за Тайсоном Ф'юрі. Круто було побачити, як Усик виграє ці ранні раунди за допомогою свого підходу та дисципліни. Він пекельний боєць, чудовий боксер", – заявив Гантер.

Довідка. Майкл Гантер виходив у ринг з Олександром Усиком у 2017 році. Тоді українець переміг одностайним рішенням суддів і захистив чемпіонський пояс WBO у першій важкій вазі.

Зазначимо, що наразі 35-річний американський боксер також виступає у хевівейті. Поразка проти Олександра Усика досі залишається єдиною в його професійній кар'єрі й нещодавно він висловлював бажання провести реванш з українцем. Проте цей бій навряд буде цікавий Усику, адже після другої битви з Ф'юрі він планує повернутися у крузервейт.