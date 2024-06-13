После боя уже прошел почти месяц, однако боксерское сообщество до сих пор продолжает обсуждать это эпохальное событие. Эксперты анализируют ключевые моменты поединка и делают прогнозы на будущий реванш.

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Анализ боя от Хантера

Своим мнением относительно битвы в Эр-Рияде поделился Майкл Хантер. Бывший соперник Александра Усика оценил выступление Тайсона Фьюри и рассказал, справедливое ли решение приняли судьи, отдав победу украинцу.

"Я думаю, Тайсон Фьюри сделал свой максимум. Считаю, это был лучший результат, который мог для него быть. Я знаю, что у него много фанов, но если вы посмотрите на его историю, то для меня он реально никогда не был великим. Но у него точно есть отличные качества.

Он высокий, вышел из боксерской семьи. Будучи бойцом таких размеров, у него точно есть выдержка, характер и набор навыков. Я думаю, что быть таким само по себе очень сложно. Я считаю, что в поединке был правильный победитель, и это было хорошее шоу для просмотра", – сказал американец.

По словам 35-летнего боксера, в девятом раунде рефери помог Тайсону Фьюри, ведь были все предпосылки остановить бой и засчитать победу Александру Усику нокаутом, однако он не удивился, что этого не произошло и объяснил почему:

Я чувствовал, что такое может случиться. Это было зрелищно. Тот эпизод легко мог быть признан нокаутом, но они всегда хотят дать стороне А лучшие возможности, которые только могут – чтобы прийти в себя и попытаться вытянуть победу. Они дали Тайсону отсчет, но это легко мог быть нокаут. И никто бы на это не жаловался. Это было очень зрелищно, это был яркий бой. Вы увидели уровень конкуренции и улучшение бойцов по ходу боя.

Также Майкл Хантер проанализировал тактику украинского чемпиона в бою за абсолют, отметив его сильные стороны.

"Я был впечатлен Усиком. Он начал довольно рано, и думаю, что это была замечательная идея. Я говорил еще до боя, что ему нужно завоевать уважение, выиграть эти ранние раунды, потому что когда в ринге находится более крупный боец, то даже в статическом положении он будет выглядеть доминантным. Поэтому для Усика было отличной идеей работать по корпусу и пытаться прессинговать в начальных раундах, чтобы завоевать уважение.

Мы все знаем, что Усик – боец поздних раундов. Обычно он их выигрывает, и я думаю, поздняя часть боя была больше за Усиком, а середина – за Тайсоном Фьюри. Круто было увидеть, как Усик выигрывает эти ранние раунды с помощью своего подхода и дисциплины. Он адский боец, замечательный боксер", – заявил Хантер.

Справка. Майкл Хантер выходил в ринг с Александром Усиком в 2017 году. Тогда украинец победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс WBO в первом тяжелом весе.

Отметим, что сейчас 35-летний американский боксер также выступает в хевивейте. Поражение против Александра Усика до сих пор остается единственным в его профессиональной карьере и недавно он выражал желание провести реванш с украинцем. Однако этот бой вряд ли будет интересен Усику, ведь после второй битвы с Фьюри он планирует вернуться в крузервейт.