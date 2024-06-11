Став абсолютным чемпионом мира в хевивейте, украинец Александр Усик сделал себя наиболее желанным соперником для каждого боксера. Однако так было далеко не всегда.

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Хантер хочет провести еще один бой с Усиком

Еще семь лет назад малоизвестный за рубежом Александр Усик защищал титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе против перспективного американца Майкла Хантера.

Теперь уже Хантер, который, как и Усик, перешел в супертяжелый вес, является не слишком привлекательным вариантом для Усика, который бьется с главными звездами профессионального бокса. Однако Майкл объяснил, почему его реванш с украинцем может быть интересным.

Думаю, мы устроили бы замечательное шоу, если бы снова провели бой, а болельщики увидели бы шахматную партию высочайшего качества. Думаю, это было бы прекрасно для бокса и истории в целом,

– сказал Хантер.

Напомним, в предыдущем поединке Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри, выиграв последний престижный пояс WBC. Украинец стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.