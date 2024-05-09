Вслед за Усиком: Фьюри показал свою физическую форму в преддверии "боя века"

Уже в субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии на ринге встретятся непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Накануне Александр Усик похвастался результатами своих тренировок в лагере. Тайсон Фьюри не прошел мимо и так же поделился своей формой перед поединком за абсолют.

Читайте также Подсунули свинью Усику и Фьюри: IBF заберет свой титул у победителя боя за абсолют

Результаты тренировок "Цыганского короля"

В своих соцсетях Тайсон Фьюри выложил фото, в которых продемонстрировал физическую форму накануне важного поединка с Александром Усиком.

Британец подписал публикацию "Бесспорный входной".



Результаты подготовки Тайсона Фьюри / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что в Украине трансляцию боя будет проводить медиасервис MEGOGO.