Накануне Александр Усик похвастался результатами своих тренировок в лагере. Тайсон Фьюри не прошел мимо и так же поделился своей формой перед поединком за абсолют.

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Результаты тренировок "Цыганского короля"

В своих соцсетях Тайсон Фьюри выложил фото, в которых продемонстрировал физическую форму накануне важного поединка с Александром Усиком.

Британец подписал публикацию "Бесспорный входной".



Результаты подготовки Тайсона Фьюри / Фото из инстаграма боксера

Важно! Победитель боя Усик – Фьюри получит специальный пояс абсолютного чемпиона, а также уникальные часы.

Напомним, что в Украине трансляцию боя будет проводить медиасервис MEGOGO.