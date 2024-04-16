На кону будут стоять титулы WBC, WBA, WBO и IBF. Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира хевивейта в эпоху четырех поясов.

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Пояс, которого достоин только абсолютный чемпион мира

Также триумфатор поединка, который состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, получит специальный пояс, который выполнен в цветах национальных флагов обоих боксеров. Чемпионский пояс представил президент WBC Маурисио Сулейман.



Специальный пояс WBC для победителя боя Усик – Фьюри / Скриншот из видео

Также глава WBC отметил, что в контракте боя Усик – Фьюри есть пункт реванша. Еще раньше была информация, что вторая встреча между этими боксерами зависит от первого поединка. Украинский чемпион мира заявлял, что не против провести две встречи с "Цыганским королем" вместо одной.

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