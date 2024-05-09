Напередодні Олександр Усик похизувався результатами своїх тренувань у таборі. Тайсон Ф'юрі не пройшов повз і так само поділився своєю формою перед поєдинком за абсолют.

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Результати тренувань "Циганського короля"

У своїх соцмережах Тайсон Ф'юрі виклав фото, у яких продемонстрував фізичну форму напередодні важливого поєдинку з Олександром Усиком.

Британець підписав публікацію "Безспірний вхідний".



Результати підготовки Тайсона Ф'юрі / Фото з інстаграму боксера

Важливо! Переможець бою Усик – Ф'юрі отримає спеціальний пояс абсолютного чемпіона, а також унікальний годинник.

Нагадаємо, що в Україні трансляцію бою проводитиме медіасервіс MEGOGO.