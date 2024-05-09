18 мая в Эр-Рияде состоится историческое событие в мире бокса, которого не было более 20 лет. Непобежденные боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик определят абсолютного чемпиона хевивейта.
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В какой форме Усик перед боем с Фьюри
Обладатель чемпионских титулов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик за девять дней до поединка сообщил о завершении тренировочного лагеря. Самые тяжелые упражнения и спарринги позади.
"Тяжелая работа сделана", – подписал Усик публикацию в инстаграме.
Александр продемонстрировал, что находится в отличной форме.
Александр Усик завершил лагерь / инстаграм боксера
Усик готов к бою с Фьюри / инстаграм боксера
Дополнительные бонусы победителю битвы за абсолют
- Недавно организатор боксерского сезона в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх презентовал еще один подарок победителю боя за абсолют. Новый король хевивейта получит специальные часы "Jacob & Co".
- Ранее саудиты презентовали особый пояс, который получит победитель. Он выполнен в цветах национальных флагов боксеров и украшен золотом и серебром.
- Также Турки Аль аш-Шейх сообщил дату реванша. Второй поединок соперники должны провести в середине октября.