Международная боксерская федерация (IBF) решила забрать свой титул у победителя боя за абсолют. Это произойдет через две недели после поединка.

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Почему пояс IBF заберут у абсолютного чемпиона

Дело в том, что организация считает свой чемпионский пояс IBF просроченным. Александр Усик, владеющий титулом, должен был провести обязательную защиту против хорвата Филипа Хрговича.

Однако из-за длительной эпопеи за абсолют украинец не имел возможности провести этот бой. IBF решила не ждать Усика и назначила на 1 июня бой обязательного претендента Филиппа Хрговича и Даниэля Дюбуа.

Таким образом IBF заберет свой титул у абсолютного чемпиона мира через две недели после боя в Эр-Рияде. Поэтому в реванше Усика и Фьюри, который запланирован на середину октября 2024 года, будут стоять только три титула. Звание абсолюта уже будет не актуальным.

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