Стало известно, кто будет транслировать “бой века” в Украине. В частности транслятор покажет также поединок между Денисом Беринчиком и Эммануэлем Наваррете.
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Где смотреть бой Усик – Фьюри
Медиасервис MEGOGO стал эксклюзивным транслятором поединков Усик – Фьюри и Беринчик – Наваррете. Оба поединка пройдут 18 мая.
MEGOGO покажет большую студию и весь файткард вечера, в котором Александр Усик и Тайсон Фьюри будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона. Не покажут только бой россиянина Сергея Ковалева.
Трансляция боя Беринчик – Наваррете за титул WBO в легком весе состоится утром.
Бои будут доступны эксклюзивно на MEGOGO по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на собственном канале MEGOGO Гонг и также на отдельном поп-ап-канале в разделе "Телевидение", что появится на сервисе в день события.
MEGOGO был традиционным транслятором и последних боев Александра Усика.
Напомним, что поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля, но его перенесли из-за травмы Тайсона. Он рассек бровь во время тренировки.