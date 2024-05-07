У нас обоих есть талант, – Фьюри назвал фактор, который определит победителя в бою за абсолют

В столице Саудовской Аравии 18 мая состоится вечер бокса. Главным его событием станет битва между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.

Все боксерское сообщество сейчас обсуждает “бой века” и делает свои прогнозы. Ожиданиями от поединка поделился непосредственно и сам участник эпохального события Тайсон Фьюри.

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Сплошное уважение к сопернику

Британец уже прибыл в Эр-Рияд и поделился мыслями относительно своего будущего соперника Александра Усика:

"Он левша, хорошо работает ногами, имеет хорошую техническую оснащенность. Он доказал, что может справиться с большими супертяжами, потому что победил Джошуа. Я встречусь в ринге с элитным бойцом, который имеет не только боксерские способности, а даже несколько больше. Он упрям и хочет побеждать так же как и я. У нас обоих есть талант, есть хорошие и плохие качества".

Также Тайсон Фьюри назвал фактор, который будет иметь определяющее значение для завоевания триумфа. По мнению "Цыганского короля", в бою за абсолют на первое место выйдут не габариты, как многие эксперты считают, а желание победить. Именно эта жажда определит судьбу поединка.

В этот вечер исход боя не будет зависеть от того, кто больше по размерам. Думаю, все сведется к тому, кто больше будет хотеть победить. Если он этого захочет больше, чем я – то он выиграет, а если я захочу этого больше, чем он – то выиграю я. Но в любом случае я думаю, что нас ждет захватывающее зрелище,

– сказал Фьюри.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри заявлял, что должен победить украинского боксера, чтобы спасти Великобританию от позора, ведь Александр Усик уже победил трех известных британцев.

. В Украине бой Усик – Фьюри будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Отметим, что накануне стала известна дата реванша между непобедимыми боксерами. Они проведут второй бой в октябре, но будут соревноваться уже не за все, а только 3 титула.