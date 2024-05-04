Уже 18 мая в столице Саудовской Аравии состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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Джонни Нельсон о поединке Усик – Фьюри

Он заявил, что оба бойца могут победить нокаутом, но Усик пока выглядит лучше.

Оба бойца, без сомнения, могут победить нокаутом. С каждым боем в супертяжелом весе Усик чувствует себя комфортнее. Я знаю, что у него было пять спарринг-партнеров среди боксеров супертяжелого веса. Я разговаривал с тремя из них. Они сказали, что Усик во время раундов становится сильнее, и он хорошо справился со всеми пятью бойцами,

– рассказал Нельсон.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира супертяжелой весовой категории в эпоху четырех поясов.

Напомним. Поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Тайсона Фьюри, который рассек бровь во время тренировок.

В Украине "бой века" будет транслировать медиасервис MEGOGO.