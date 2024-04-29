В Саудовской Аравии 18 мая состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Фьюри впервые увидел угрозу от Усика

За три недели до боя "Цыганский король" поделился мнением об украинце. Фьюри считает, что только он может спасти британский бокс от "позора", поскольку Усик уже победил трех известных британцев.

"Он быстрый, он левша, он боксер, который побил Джошуа, большую сосиску Джошуа. Также он побил Чисору, Дюбуа.

Лишь один человек стоит на пути его тотальной доминации над Великобританией. Остальные провалились. Отправляйте Цыганского короля", – сказал Фьюри.

К слову. Усик побеждал не только Дерека Чисору и Энтони Джошуа, но и еще одного титулованного британца Тони Белью.

Напоминаем, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, однако он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.