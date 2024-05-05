Вскоре в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
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Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию
"Цыганский король" Тайсон Фьюри в своем инстаграме высказался о прибытии в Саудовскую Аравию.
"Король ринга возвращается в Королевство",
– подписал Тайсон Фьюри видео в своем инстаграме.
Добавим, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.