Все боксерское сообщество сейчас обсуждает “бой века” и делает свои прогнозы. Ожиданиями от поединка поделился непосредственно и сам участник эпохального события Тайсон Фьюри.
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Сплошное уважение к сопернику
Британец уже прибыл в Эр-Рияд и поделился мыслями относительно своего будущего соперника Александра Усика:
"Он левша, хорошо работает ногами, имеет хорошую техническую оснащенность. Он доказал, что может справиться с большими супертяжами, потому что победил Джошуа. Я встречусь в ринге с элитным бойцом, который имеет не только боксерские способности, а даже несколько больше. Он упрям и хочет побеждать так же как и я. У нас обоих есть талант, есть хорошие и плохие качества".
Также Тайсон Фьюри назвал фактор, который будет иметь определяющее значение для завоевания триумфа. По мнению "Цыганского короля", в бою за абсолют на первое место выйдут не габариты, как многие эксперты считают, а желание победить. Именно эта жажда определит судьбу поединка.
В этот вечер исход боя не будет зависеть от того, кто больше по размерам. Думаю, все сведется к тому, кто больше будет хотеть победить. Если он этого захочет больше, чем я – то он выиграет, а если я захочу этого больше, чем он – то выиграю я. Но в любом случае я думаю, что нас ждет захватывающее зрелище,
– сказал Фьюри.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри заявлял, что должен победить украинского боксера, чтобы спасти Великобританию от позора, ведь Александр Усик уже победил трех известных британцев.
Отметим, что накануне стала известна дата реванша между непобедимыми боксерами. Они проведут второй бой в октябре, но будут соревноваться уже не за все, а только 3 титула.