Уся боксерська спільнота наразі обговорює "бій століття" та робить свої прогнози. Очікуваннями від поєдинку поділився безпосередньо й сам учасник епохальної події Тайсон Ф'юрі.
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Суцільна повага до суперника
Британець уже прибув до Ер-Ріяду та поділився думками щодо свого майбутнього суперника Олександра Усика:
"Він шульга, добре працює ногами, має хорошу технічну оснащеність. Він довів, що може впоратися з великими супертяжами, тому що переміг Джошуа. Я зустрінуся в рингу з елітним бійцем, який має не лише боксерські здібності, а навіть дещо більше. Він упертий і хоче перемагати так само як і я. У нас обох є талант, є хороші та погані якості".
Також Тайсон Ф'юрі назвав фактор, який матиме визначальне значення для здобуття тріумфу. На думку "Циганського короля", в бою за абсолют на перше місце вийдуть не габарити, як багато експертів вважають, а бажання перемогти. Саме ця жага визначить долю поєдинку.
У цей вечір результат бою не залежатиме від того, хто більший за розмірами. Думаю, все зведеться до того, хто більше хотітиме перемогти. Якщо він цього хотітиме більше, ніж я – то він виграє, а якщо я захочу цього більше, ніж він – то виграю я. Але в будь-якому разі я думаю, що на нас чекає захопливе видовище,
– сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі заявляв, що має перемогти українського боксера, щоб врятувати Велику Британію від ганьби, адже Олександр Усик уже переміг трьох відомих британців.
Зазначимо, що напередодні стала відома дата реваншу між непереможними боксерами. Вони проведуть другий бій у жовтні, але змагатимуться вже не за всі, а тільки 3 титули.