Уся боксерська спільнота наразі обговорює "бій століття" та робить свої прогнози. Очікуваннями від поєдинку поділився безпосередньо й сам учасник епохальної події Тайсон Ф'юрі.

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Суцільна повага до суперника

Британець уже прибув до Ер-Ріяду та поділився думками щодо свого майбутнього суперника Олександра Усика:

"Він шульга, добре працює ногами, має хорошу технічну оснащеність. Він довів, що може впоратися з великими супертяжами, тому що переміг Джошуа. Я зустрінуся в рингу з елітним бійцем, який має не лише боксерські здібності, а навіть дещо більше. Він упертий і хоче перемагати так само як і я. У нас обох є талант, є хороші та погані якості".

Також Тайсон Ф'юрі назвав фактор, який матиме визначальне значення для здобуття тріумфу. На думку "Циганського короля", в бою за абсолют на перше місце вийдуть не габарити, як багато експертів вважають, а бажання перемогти. Саме ця жага визначить долю поєдинку.

У цей вечір результат бою не залежатиме від того, хто більший за розмірами. Думаю, все зведеться до того, хто більше хотітиме перемогти. Якщо він цього хотітиме більше, ніж я – то він виграє, а якщо я захочу цього більше, ніж він – то виграю я. Але в будь-якому разі я думаю, що на нас чекає захопливе видовище,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі заявляв, що має перемогти українського боксера, щоб врятувати Велику Британію від ганьби, адже Олександр Усик уже переміг трьох відомих британців.

До слова. В Україні бій Усик – Ф'юрі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Зазначимо, що напередодні стала відома дата реваншу між непереможними боксерами. Вони проведуть другий бій у жовтні, але змагатимуться вже не за всі, а тільки 3 титули.