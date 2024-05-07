По условиям контракта, между ними должен был состояться реванш. Однако промоутеры “Цыганского короля” и Энтони Джошуа активно обсуждали возможность его отмены и рассматривали вариант уже осенью провести британское дерби между своими боксерами.

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Реванш состоится осенью

Свои намеки на этот бой делал и организатор боев Турки Аль-Шейх. Однако сейчас все указывает на то, что проведение реванша неизбежно.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений рассказал, когда планируется вторая битва между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сообщается, что она должна состояться 12 или 13 октября.

Энтони Джошуа при этом также не останется без боя. Его выход в ринг запланирован на 20 или 21 сентября. Соперником британца будет победитель поединка Филип Хргович – Даниэль Дюбуа. На кону будет стоять вакантный титул IBF, который организация заберет у победителя боя Усик – Фьюри.

К слову. Хорватский боксер является запасным вариантом для Александра Усика, если Тайсон Фьюри снова в последний момент не сможет выйти в ринг 18 мая. Об этом ранее сообщил Александр Красюк.

Отмечается, что также Турки Аль-Шейх не отказался от идеи проведения поединка Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. Он хочет организовать их битву в марте 2025 года. Организатор при этом не уточнил, зависит ли это событие от результата боев Фьюри с Усиком, но дал понять, что для него британское дерби остается в приоритете.