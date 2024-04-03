Украинский чемпион проведет поединок в андеркарде "боя века" Усик – Фьюри

В столице Саудовской Аравии 18 мая состоится вечер бокса. Главным его событием станет битва Александра Усика с Тайсоном Фьюри за звание первого абсолюта хевивейта в эпоху четырех поясов.

Главному бою будут предшествовать девять встреч. В одной из них на ринг выйдет еще один украинец.

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На пути к юбилейной победе

Боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (9-0, 3 КО) проведет поединок против португальца Октавиу Пудивитра (9-1, 4 КО). Украинец в последний раз выходил на ринг 10 февраля, когда уже во втором раунде нокаутировал 34-летнего черногорца Альмира Скриели.

В том поединке Лапин защитил титул IBO Continental, который завоевал 26 августа в андеркарде боя Усик – Дюбуа.

Октавиу Пудивитр свой последний бой провел в декабре, когда досрочно одолел Хуана Боаду.

Что известно о Даниэле Лапине

Родился в Польше в городе Вроцлав, но рос в Крыму

Занимается боксом с 6 лет, сейчас выступает в полутяжелом весе

Дебютировал на профессиональном уровне в 2020 году

С тех пор провел девять победных боев и является обладателем титула IBO Continental.