Головному бою передуватимуть дев'ять зустрічей. В одній з них на ринг вийде ще один українець.

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На шляху до ювілейної перемоги

Боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (9-0, 3 КО) проведе поєдинок проти португальця Октавіу Пудівітра (9-1, 4 КО). Українець востаннє виходив на ринг 10 лютого, коли вже у другому раунді нокаутував 34-річного чорногорця Альміра Скрієлі.

У тому поєдинку Лапін захистив титул IBO Continental, який завоював 26 серпня в андеркарді бою Усик – Дюбуа.

Октавіу Пудівітр свій останній бій провів у грудні, коли достроково здолав Хуана Боаду.

Нагадаємо. До цього було оголошено ще 8 поєдинків в андеркарді мегафайту Усик – Ф'юрі. Серед них два титульні бої, але, попри це, організатори отримали хейт за невисоку статусність боксерів, на що різко відреагував голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Що відомо про Даніеля Лапіна