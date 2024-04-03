Соперником украинца был Деон Ронни Гейл. Боксеры должны были выйти в ринг на месяц раньше, однако тогда американца арестовали, когда он уже направлялся на бой, пишет 24 Канал.
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Уверенная победа украинского боксера
На этот раз все обошлось без эксцессов. Украинец отметил свое возвращение в бокс убедительной победой.
Уже в третьем раунде Сиренко провел серию ударов и заставил оппонента взять колено, после этого Гейл уже не смог подняться. Рефери отсчитал до десяти и зафиксировал досрочную победу украинца.
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