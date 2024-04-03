Главному бою будут предшествовать девять встреч. В одной из них на ринг выйдет еще один украинец.

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На пути к юбилейной победе

Боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (9-0, 3 КО) проведет поединок против португальца Октавиу Пудивитра (9-1, 4 КО). Украинец в последний раз выходил на ринг 10 февраля, когда уже во втором раунде нокаутировал 34-летнего черногорца Альмира Скриели.

В том поединке Лапин защитил титул IBO Continental, который завоевал 26 августа в андеркарде боя Усик – Дюбуа.

Октавиу Пудивитр свой последний бой провел в декабре, когда досрочно одолел Хуана Боаду.

Напомним. До этого было объявлено еще 8 поединков в андеркарде мегафайта Усик – Фьюри. Среди них два титульных боя, но, несмотря на это, организаторы получили хейт за невысокую статусность боксеров, на что резко отреагировал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Что известно о Даниэле Лапине