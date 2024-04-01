Накануне было объявлено андеркард боксерского шоу, которое состоится в Саудовской Аравии. Список боев, которые будут предшествовать главной битве многих болельщиков не впечатлил.

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Резкая реакция организатора боя Усик – Фьюри

На немалую критику ценителей бокса, которые возмутились, что в программе не будет ни одного по-настоящему звездного поединка отреагировал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх. Он считает, что многие бои из списка заслуживают внимания и резко высказался в сторону хейтеров.

Мощный кард для всех поклонников бокса, который содержит минимум 3-4 поединка, которые легко могут стать главным событием. Всем, кто ищет некачественные или странные "клоунские" бои – ищите в другом месте. Мы стремимся предоставлять исключительные карды для фанатов.

Напомним, что 18 мая перед боем Усик – Фьюри состоится элиминатор WBC между кубинским боксером Фрэнком Санчесом и немцем Агитом Кабаелом.

Также в андеркарде состоятся бои: Маирис Бриедис – Джей Опетая, Джо Кордина – Энтони Какаче, Сергей Ковалев – Робин Сафар, Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб, Мозес Итаума – Илья Мезенцев, Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади и Дэвид Ника – Майкл Зейц.



Андеркард боя Усик – Фьюри / Фото из соцсетей Турки Аль аш-Шейха

Напомним. Бой Александа Усика и Тайсона Фьюри должен был состояться еще в конце декабря 2023 года и тогда планировался супервечер бокса с поединком Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Но сначала Эй Джей и "Бронзовый бомбардировщик" не договорились, а впоследствии Тайсон Фьюри получил повреждение в бою с Фрэнсисом Нганну, после чего еще раз травмировался во время спарринга за 2 недели до боя с украинцем, который должен был состояться 17 февраля.