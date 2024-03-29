В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Стал известен андеркард боя Усик – Фьюри

Стало известно, что в андеркарде пройдет бой Франка Санчеса и Агита Кабайела, а победитель, вероятно, станет обязательным претендентом на титул WBC супертяжелого веса.

В крузервейте за титул IBF подерутся Джей Опетая и бывший оппонент Усика Майрис Бриедис. За титулы IBF и IBO во втором полулегком весе будут соревноваться Джо Кордина и Энтони Какейс.

К слову. В ринг вернется 40-летний россиянин Сергей Ковалев, который проведет бой с Робином Сафаром. До боя Усика и Фьюри 18 мая кард должен пополниться еще 1-2 боями.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.