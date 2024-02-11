В субботу, 10 февраля, в Мадриде состоялся бой между чемпионом IBO Continental в полутяжелом весе Даниэлем Лапиным и Альмиром Скриели из Черногории. Для украинского непобежденного боксера это был девятый поединок на профессиональном ринге, пишет 24 Канал.

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Уже в первом раунде Лапин доказал свое преимущество, отправив Альмира в нокдаун. Во второй трехминутке украинец добавил в активности. Черногорец еще дважды побывал на канвасе, после чего арбитр остановил избиение. Отметим, что после одного из ударов из носа Скриели пошла кровь.

Лапин нокаутировал Скриэли: видео

Таким образом Даниэль Лапин одержал третью досрочную победу. Всего на счету украинского боксера 9 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 9 побед.

Свой последний поединок Лапин провел в конце августа 2023 года в андеркарде боя Усик – Дюбуа. Тогда украинец досрочно победил немца Аро Шварца и завоевал титул IBO Continental в полутяжелом весе.