Усик и Джошуа выбрали перчатки на бой и сделали селфи: видео
Источник:Matchroom Boxing
Александр Усик и Энтони Джошуа 25 сентября сойдутся в битве за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Перед поединком боксеры выбрали себе перчатки.
Усик попросил селфи с Джошуа
Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала видео, как Усик и Джошуа выбирали себе боксерские перчатки на бой.
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Оба боксера получили несколько комплектов и могли выбрать только один. Также Усику и Джошуа позволили проверить перчатки друг друга.
Во время процедуры Джошуа сохранял спокойствие, когда Усик шутил и был довольно веселым.
После этого Александр подошел к своему сопернику и попросил сделать совместное фото. Энтони не отказался и боксеры в теплой обстановке сделали несколько фотографий.
Смотрите видео, как Усик и Джошуа выбирали перчатки
Усик – Джошуа: все о бое
- Поединок между Джошуа и Усиком официально объявили 20 июля 2021 года. С 2019 года украинец является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.
- Поединок Усика и Джошуа стал реальным после того, как суд заставил Тайсона Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером. Решение суда формально сорвало встречу Фьюри и Джошуа.
- Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Стадион вмещает более 60 тысяч зрителей. Стадион разрешено заполнить на 100%. Билеты были распроданы в первый же день. Начало шоу в 22:00. В Украине бой покажет платформа Megogo.
- Джошуа выставит на кон не только титул WBO, но и пояса WBA, IBF, IBO. Если Усик победит, то станет только третьим боксером чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весах.
- Заметим, что в случае победы Усика для Джошуа предусмотрен реванш. Если же украинец не выиграет поединок – реванша не будет.
- В пятницу, 24 сентября, боксеры прошли процедуру взвешивания. Усик показал вес 100 килограммов и Джошуа оказался на 9 кг тяжелее.