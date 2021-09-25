Усик и Джошуа выбрали перчатки на бой и сделали селфи: видео

Александр Усик и Энтони Джошуа 25 сентября сойдутся в битве за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Перед поединком боксеры выбрали себе перчатки.

Усик попросил селфи с Джошуа

Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала видео, как Усик и Джошуа выбирали себе боксерские перчатки на бой.

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Оба боксера получили несколько комплектов и могли выбрать только один. Также Усику и Джошуа позволили проверить перчатки друг друга.

Во время процедуры Джошуа сохранял спокойствие, когда Усик шутил и был довольно веселым.

После этого Александр подошел к своему сопернику и попросил сделать совместное фото. Энтони не отказался и боксеры в теплой обстановке сделали несколько фотографий.

Смотрите видео, как Усик и Джошуа выбирали перчатки

Усик – Джошуа: все о бое

Поединок между Джошуа и Усиком официально объявили 20 июля 2021 года. С 2019 года украинец является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.

Поединок Усика и Джошуа стал реальным после того, как суд заставил Тайсона Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером. Решение суда формально сорвало встречу Фьюри и Джошуа.

Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Стадион вмещает более 60 тысяч зрителей. Стадион разрешено заполнить на 100%. Билеты были распроданы в первый же день. Начало шоу в 22:00. В Украине бой покажет платформа Megogo.

Джошуа выставит на кон не только титул WBO, но и пояса WBA, IBF, IBO. Если Усик победит, то станет только третьим боксером чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весах.

Заметим, что в случае победы Усика для Джошуа предусмотрен реванш. Если же украинец не выиграет поединок – реванша не будет.

В пятницу, 24 сентября, боксеры прошли процедуру взвешивания. Усик показал вес 100 килограммов и Джошуа оказался на 9 кг тяжелее.



Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24