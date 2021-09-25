Усик попросив селфі з Джошуа

Промоутерська компанія Matchroom Boxing опублікувала відео, як Усик та Джошуа вибирали собі боксерські рукавички на бій.

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Обидва боксери отримали декілька комплектів і могли вибрати тільки один. Також Усику та Джошуа дозволили перевірити рукавички одне одного.

Під час процедури Джошуа зберігав спокій, коли Усик жартував і був досить веселим.

Після цього Олександр підійшов до свого суперника та попросив зробити спільне фото. Ентоні не відмовився і боксери в теплій обстановці зробили декілька світлин.

Дивіться відео, як Усик і Джошуа вибирали рукавички

Усик – Джошуа: все про бій

Поєдинок між Джошуа та Усиком офіційно оголосили 20 липня 2021 року. З 2019 року українець є офіційним претендентом на титул WBO, яким володіє Джошуа.

Поєдинок Усика та Джошуа став реальним після того, як суд змусив Тайсона Ф'юрі зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Рішення суду формально зірвало зустріч Ф'юрі та Джошуа.

Поєдинок Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Арена вміщає понад 60 тисяч глядачів. Стадіон дозволено заповнити на 100%. Квитки були розпродані у перший же день. Початок шоу о 22:00. В Україні бій покаже платформа Megogo.

Джошуа виставить на кін не тільки титул WBO, але й пояси WBA, IBF, IBO. Якщо Усик переможе, то стане тільки третім боксером чемпіоном світу у першій важкій та важкій вагах.

Зауважимо, що у випадку перемоги Усика для Джошуа передбачений реванш. Якщо ж українець не виграє поєдинок – реваншу не буде.

У п'ятницю, 24 вересня, боксери пройшли процедуру зважування. Усик показав вагу 100 кілограмів і Джошуа виявився на 9 кілограмів важчим.



Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24