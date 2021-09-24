Усик – Джошуа где смотреть бой 25 сентября

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэм". Шоу стартует в 22:00, однако выход Усика и Джошуа не стоит ждать раньше полуночи по украинскому времени.

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В Украине поединок Усика с Джошуа покажет платформа Megogo. Просмотреть бой можно исключительно, приобретя право для просмотра. Стоимость трансляции стартует от 49 гривен.

Если вы с подпиской "Максимальная" или "Спорт", то трансляция боя будет стоить 29 гривен. Акционная цена доступна при покупке на сайте Megogo и в приложении на Smart TV, кроме устройств на базе Android, Android TV и iOS.

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