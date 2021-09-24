Усик – Джошуа где смотреть бой 25 сентября
Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэм". Шоу стартует в 22:00, однако выход Усика и Джошуа не стоит ждать раньше полуночи по украинскому времени.
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В Украине поединок Усика с Джошуа покажет платформа Megogo. Просмотреть бой можно исключительно, приобретя право для просмотра. Стоимость трансляции стартует от 49 гривен.
Если вы с подпиской "Максимальная" или "Спорт", то трансляция боя будет стоить 29 гривен. Акционная цена доступна при покупке на сайте Megogo и в приложении на Smart TV, кроме устройств на базе Android, Android TV и iOS.
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Усик – Джошуа: главное
- Оба боксера свои предыдущие бои провели в 2020 году. Усик в октябре решением судей победил Дерека Чисору. При этом Джошуа в декабре нокаутировал Кубрата Пулева.
- Украинец получил шанс встретиться с Джошуа после того, как у британца сорвался бой с Тайсоном Фьюри. Бой Усик – Джошуа был объявлен 20 июля.
- Для Александра это только третий бой в тяжелом весе. До этого украинец стал первым украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В то же время Джошуа двукратный чемпион мира.
- Накануне поединка боксеры прошли процедуру взвешивания: Джошуа показал 109 килограммов, когда Усик – 100.