Усик и Джошуа показали вес
Джошуа прогнозируемо оказался тяжелее 34-летнего украинского боксера. Джошуа продемонстрировал вес 109 килограммов.
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В то же время Александр Усик продемонстрировал самый большой вес за время выступлений на профессиональном ринге. Вес украинца составил 100 килограммов.
Таким образом, Джошуа на 9 килограммов тяжелее Усика.
Усик – Джошуа: главное
- Усик проведет только третий поединок в тяжелом весе. Украинец сразится за звание чемпиона мира. Александр до сих пор непобедимый боксер.
- На кону поединка Усик – Джошуа будут титулы WBO, WBA, IBF, IBO, которые пока принадлежат Энтони.
- Боксеры встретятся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало шоу в 22:00. Что интересно, Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы Лондона-2012.