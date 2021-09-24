Усик и Джошуа показали вес

Джошуа прогнозируемо оказался тяжелее 34-летнего украинского боксера. Джошуа продемонстрировал вес 109 килограммов.

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В то же время Александр Усик продемонстрировал самый большой вес за время выступлений на профессиональном ринге. Вес украинца составил 100 килограммов.

Таким образом, Джошуа на 9 килограммов тяжелее Усика.

Усик – Джошуа: главное

Усик проведет только третий поединок в тяжелом весе. Украинец сразится за звание чемпиона мира. Александр до сих пор непобедимый боксер.

На кону поединка Усик – Джошуа будут титулы WBO, WBA, IBF, IBO, которые пока принадлежат Энтони.

Боксеры встретятся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало шоу в 22:00. Что интересно, Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы Лондона-2012.



Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24