На кону боя Усик – Джошуа будут 3 титула

Как и ожидалось, олимпийские чемпионы 2012 года Джошуа и Усик встретятся в Лондоне. Поединок состоится на арене футбольного клуба Тоттенхэм.

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На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBO, IBF. Все пояса принадлежат Энтони Джошуа.

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