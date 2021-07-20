На кону боя Усик – Джошуа будут 3 титула

Как и ожидалось, олимпийские чемпионы 2012 года Джошуа и Усик встретятся в Лондоне. Поединок состоится на арене футбольного клуба Тоттенхэм.

Стоит внимания Джошуа решил напугать Усика брутальной формой тела: фото

На кону поединка будут стоять титулы WBA, WBO, IBF. Все пояса принадлежат Энтони Джошуа.

Усик – Джошуа: что известно о бое

  • Непобедимый украинский боксер еще в 2019 году получил статус претендента на титул WBO. Но Джошуа решил провести защиту пояса IBF против Кубрата Пулева. В конце 2020 года Энтони одержал победу.
  • Британец на протяжении всего 2021 года готовился к поединку с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Но суд принял решение против Тайсона Фьюри, обязав его дать реванш Деонтею Уайлдеру.
  • В итоге WBO санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Стороны в течение нескольких месяцев вели переговоры и только теперь объявили бой.
  • По предварительной информации, контракт предусматривает реванш для Джошуа. Также распределение гонорара в пользу британца – 80 на 20.
  • Несмотря на ослабление карантинных ограничений в Великобритании, стадион в Лондоне будет разрешено заполнить на 100%.