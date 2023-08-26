Немалой будет у Усика поддержка от украинцев. На бой с участием Александра во Вроцлав приехали несколько представителей украинского спорта, среди них не только действующие спортсмены, но и функционеры футбольных клубов и даже владелец одной команды-дебантки УПЛ, пишет 24 Канал.

К теме Ломаченко уже на месте: "любитель" московских попов приехал на бой Усик – Дюбуа

Украинский спорт объединился вокруг боя Усика

По информации издания Трибуна, на арену "Tarczyński Arena" уже прибыли спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна. Также с поединком с польских трибун будут наблюдать президенты житомирского Полесья Геннадий Буткевич и ровенского Вереса Иван Надеин.

Также среди звездных гостей бывший нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля и олимпийский призер Токио по дзюдо Дарья Белодид.

K2 Promotions уже похвасталась фотографией нашей чемпионки Белодид.



Белодид приехала на бой Усик – Дюбуа / Фото K2 Promotions

Среди гостей поединка Василий Ломаченко, который не пропускает боев Усика.

Обратите внимание! Бой Усик – Дюбуа можно просмотреть на платформе Megogo. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В андеркарде боя уже состоялось четыре поединка с участием украинских боксеров. Чеботарь да Лапин одержали свои победы. К сожалению, Черкашин и Митрофанов потерпели поражение. Прямо сейчас свое сражение проводит Харцыз.