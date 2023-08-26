Василий Чеботарь и Джоэль Хулио свой бой провели в андеркарде поединка Усик – Дюбуа во Вроцлаве.

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Чеботарь довольно уверенно провел поединок. В четвертом раунде он отправил соперника в нокдаун, но тот сумел продолжить бой. А уже в шестом раунде после очередных ударов в голову, соперник упал на спину. Попытки подняться были неудачны. Когда арбитр уже отсчитывал, представители Хулио даже бросили на ринг белое полотенце.

Видео лучших моментов боя Чеботарь – Хулио

Для Чеботаря это четырнадцатая победа на профессиональном ринге. Боксер идет без поражений. А шесть боев окончил досрочными победами.