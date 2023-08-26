Чималою буде в Усика підтримка від українців. На бій за участю Олександра у Вроцлав приїхало декілька представників українського спорту, серед них не лише чинні спортсмени, а й функціонери футбольних клубів та навіть власник однієї команди-дебантки УПЛ, пише 24 Канал.

До теми Ломаченко вже на місці: "любітєль" московських попів приїхав на бій Усик – Дюбуа

Український спорт об'єднався навколо бою Усика

За інформацією видання Трибуна, на арену "Tarczyński Arena" вже прибув спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна. Також з поєдинком із польських трибун будуть спостерігати президенти житомирського Полісся Геннадій Буткевич т рівненського Вереса Іван Надєїн.

Також серед зіркових гостей колишній нападник збірної України з футболу Роман Зозуля та олімпійська призерка Токіо з дзюдо Дар'я Білодід.

K2 Promotions вже похизувалась світлиною нашої чемпіонки Білодід.



Білодід приїхала на бій Усик – Дюбуа / Фото K2 Promotions

Серед гостей поєдинку є Василь Ломаченко, який не пропускає боїв Усика.

Зверніть увагу! Бій Усик – Дюбуа можна буде переглянути на платформі Megogo. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

В андеркарді бою вже відбулось чотири поєдинки за участю українських боксерів. Чеботар та Лапін здобули свої перемоги. На жаль, Черкашин та Митрофанов зазнали поразок. Прямо зараз свій бій проводить Харциз.