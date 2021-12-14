Усик, Беленюк и Билодид попали в рейтинг топ-100 самых влиятельных украинцев

Издание "Фокус" опубликовало рейтинг топ-100 наиболее влиятельных украинцев. В этом списке нашлось место четырем людям из мира спорта.

Усик выше всех среди спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил этот рейтинг. Сразу за его спиной расположился владелец донецкого Шахтера Ринат Ахметов. Тройку наиболее влиятельных украинцев замкнул Андрей Ермак – глава Офиса Президента.

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Среди спортсменов самую высокую строчку занял Александр Усик – 51 место. В сентябре 2021 года украинский боксер победил Энтони Джошуа.

На 77-й позиции расположился борец греко-римского стиля и депутат Жан Беленюк. Спортсмен принес Украине единственное "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

Нашлось место экс-тренеру сборной Украины

Не обошлось в этом списке без еще одной призерки Олимпиады в Японии Дарьи Билодид, которая как раз замкнула топ-100. Дзюдоистка получила "бронзу" в весовой категории до 48 килограммов. Украинка не смогла пробиться в финал, но в бронзовой схватке одолела израильтянку Широ Ришони.

Отметим, что на 79-й строчке располагается бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. С начала ноября 2021 года возглавляет Дженоа. Специалист после назначения не одержал еще ни одной победы во главе "грифонов" – четыре поражения и одна ничья.